Yatırımcılar faiz indiriminin devamını bekliyor

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Dolar'dan yeni rekor: 8,97 TL
Dolar'dan yeni rekor: 8,97 TL
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
'Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş' haberine yalanlama
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Koronayı atlatanlar en çok bu şikayetlerle hastaneye başvuruyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yatırımcılar faiz indiriminin devamını bekliyor

Dolar/TL 8,95'lik zirvenin hemen altında hareket ederken, dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu dinleyen yatırımcılar faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor.

Eklenme : 08 Ekim 2021 09:47
Yazdır
Yatırımcılar faiz indiriminin devamını bekliyor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.95 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürüyor.

Piyasalarda dün TCMB'nin yatırımcı toplantısını izlerken katılımcılar, Başkan Kavcıoğlu'nun eylül toplantısı benzeri bir faiz indirimi mesajı doğrudan vermediğini ancak yine de indirimlerin devamını beklediklerini söylediler.

23 Eylül'de faiz indiren TCMB, bir sonraki faiz kararını 21 Ekim'de açıklayacak.

'ENFLASYON BAKIŞI OLDUKÇA İYİMSER'

Katılımcılara göre Kavcıoğlu'nun enflasyon bakışı oldukça iyimser, son gelişmeleri geçici yükselişler olarak niteliyor ve enflayosnda salgın sonrası normalleşme adımları nedeniyle oluştuğunu belirttiği geçici yükselişin yerini düşüşe bırakacağını belirtiyor.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yapılan faiz indirimine rağmen para politikasının yeterince sıkı olduğunu, çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama görüldüğü mesajı verdi.

Kavcıoğlu, üç toplantı katılımcısının verdiği bilgiye göre çekirdek enflasyonun önemli olduğunu ancak sadece buna bakıp karar vermediklerini de belirtti.

'BİR SONRAKİ HAMLE İNDİRİM OLACAK'

Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti Nikolay Markov, "Kavcıoğlu faizde her iki yönde de ileriye dönük sözlü yönlendirme konusunda isteksizdi. (Kavcıoğlu) faiz artışını neyin tetikleyeceğini ve ayrıca faiz indirimleri için daha fazla yer olup olmadığını söylemek konusunda isteksizdi. Ancak benim izlenimim kesinlikle genişlemeci tarafta oldukları ve bir sonraki hamlenin faiz indirimleri olacağı yönünde" dedi.

Bankacılar bu toplantıyı TCMB'nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indiriminin tek seferlik mi olduğunu yoksa indirim döngüsünün ilk kararı mı olduğunu anlamak adına izlediler.

TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL'deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomiye olası etkileri de yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı.

'İNDİRİM EĞİLİMİNİN SÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜRÜYOR'

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, "TCMB Başkanı yatırımcı toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, enflasyonda etkili olan dinamikleri para politikasının etki alanındaki talep unsurları ve bunun karşısında arz unsurları olarak ayrıştırdıklarını, bu analize göre hareket ettiklerini vurguladı. Bir yandan bu mesajı vermesi, bir yandan da çekirdek enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin ve enflasyonda arızi unsurların yaptığı etkinin altını çizmesi faiz indirim eğiliminin devam ettiğini düşündürüyor" dedi.

"Çekirdek C enflasyonunun yüzde 17 civarında olması, gıda dışı enflasyonun bunun da altında kalması indirimin devam etme olasılığını kuvvetlendiriyor" diyen Sezgin, "Diğer yandan, TCMB başkanı enflasyon beklentilerini de dikkate aldıklarını ifade etti. Piyasanın enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşanma ihtimali kısa vadede para politikasını zorlayabilecek bir konu olabilir." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da, "Merkez Bankası'nın faiz indirme isteğini sürdüreceğini öngörüyoruz" dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Güvenli liman dolar, başlıca para birimleri karşısında bir yılın zirvesinin altına zirvenin yakınında seyrederken piyasalarda risk iştahı toparlandı.

Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırma takvimine dair ipuçları bekliyorlar.

Dolar endeksi, geçen hafta tırmandığı 2020 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 94.504 yakınlarında dar aralıkta işlem gördü. Endeks son olarak 94.202 seviyesindeydi.

'DÜŞÜK FAİZ ORTAMININ OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Küresel piyasalarda doların belirgin değer kazandığı ve küresel faiz artışlarının başladığı bir dönemde TCMB'nin iktisadi gerekçelerle açıklanmakta zorlanılan faiz indirimi TL'deki değer kaybının benzer para birimlerinden daha belirgin hissedilmesine neden oluyor.

Reuters'da bu hafta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yatırımların önünü açmak daha çok istihdam yaratmak için istediği düşük kredi faizleri politikası ile TCMB'nin faiz indiriminin çeliştiğini söyleyen akademisyenlere göre, uzun vadeli politikalara odaklanmadan sadece "günü kurtarmak" adına alınan kararlarla kalıcı düşük faiz ortamının oluşması mümkün değil.

Birçok bankacı faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL'de baskı yaratıyor.

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 08.44'te 8.8820/8.9125 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.2600/10.2966, sepet bazında TL 9.5712/9.6046 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 426/432 baz puandan kapandı.

Tüketici fiyatları enflasyonu eylülde aylık yüzde 1.25, yıllık yüzde 19.58 artış gösterdi. TCMB'nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise eylülde bozulma görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Eylül'de yıllık olarak yüzde 18.46'dan yüzde 18.63'e, "C" endeksi yüzde 16.76'dan yüzde 16.98'e yükseldi.

Ekonomistler ise 2021 ve daha belirgin olarak 2022 için enflasyon tahminlerini belirgin yukarı revize ediyorlar.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kar satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. (

Kaynak: Reuters

#dolar# zirve# yatırımcılar# faiz indirim

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

Mühendislik tamamlama tercihleri alınacak

ÖSYM Başkanlığı, 2021 Mühendislik Tamamlama tercihlerinin alınacağını açıkladı.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
'Ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar

'Ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar

Kadıköy'de sokak içerisinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışarak yola savruldu. Aynı noktada defalarca benzer kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Mahalle esnafının 'ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Merinos ruhu yaşatılacak

Merinos ruhu yaşatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye?nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası?nın ruhunun yaşatılması amacıyla ?Merinos Lokali?nin temelini törenle attı.