Dolar'dan sonra altın da yükselişte, gram fiyatı 505 lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 505,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 501 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,86 üzerinde 505,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.375 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.756 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,94 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.