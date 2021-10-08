Bakan Akar'dan Yunanistan'ın provokasyonuna sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki bazı siyasilerin gerilimi tırmandırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, düzenlenen törenle açıldı. Deniz Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı.