Üç gün kafa izni yaptı işten atıldı

Mahkeme tutanaklarına göre, bu konundaki örnek olay bir tekstil fabrikasında yaşandı. Fabrikada dikiş makinesi operatörü olarak çalışan işçi, yaşadığı aile sorunlarını gerekçe göstererek bir ay izin kullanmak istedi.

Personel şefi ise, yıllık izin kullanmasına gerek olmadığını sözlü olarak beyan ederek, 'Üç gün benden izinlisin, kafanı topla gel, yıllık izni dönüştü görüşelim" dedi. Bu sözler üzerine, üç gün işe gelmeyen opetarör, işe geldiğinde ise mazeretsiz üç gün üst üste işe gelmemekten işten atıldı.

Dikiş makinesi operatörü, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları için dava açtı. İş mahkemesi, çalışanın bu talebini, mazeretsiz üç gün üst üste işe gelmediği gerekçesiyle reddetti.

Karar temyiz edildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, tanık beyanları ve dosyada yer alan belgelere göre çalışanın üç gün işe gelmemesinin 'haklı sebeplere' dayandığını bu nedenle kararın bozulmasını hükmetti. İş mahkemesinin, dairenin kararına direnip direnmeyeceği henüz netleşmedi.