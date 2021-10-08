TUS tercihleri başladı
Tercih işlemleri, 14 Ekim saat 23.59'da sona erecek
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.
Başvuru
Kılavuzu
Kontenjanlar Tablosu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLOLAR