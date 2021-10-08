Banka banka 32 günlük mevduat faiz oranları listesi

Ellerinde TL ile nakit birikimi olan vatandaşların en çok merak ettikleri konulardan birisi bu birimler ile nasıl bir yatırım yapılabileceği. Bu konuda araştırmalarına başlayan yatırımcılar ilk olarak bankaların mevduat hesaplarına yönelmekte.

En Yüksek Faizi Veren Bankalar Araştırılıyor

Yüksek faiz oranları ile kısa vadelerde karlı yatırım yapmak isteyen kişiler bankaların faiz oranlarını araştırmaya koyuldu. Hangi bankanın daha yüksek faiz oranı sunulduğunu ve güvenli olarak yatırım yapabilecekler bankayı araştırmaya başlayanlar arama motorlarında vakit geçiriyor.

32 Günlük Vade İle

Haberkredi.com 'un haberine göre; Bu durumlarda ortaya çıkacak karışıklıkları ve en güncel faiz oranlarına ulaşabilmeniz açısından bankaların mevduat hesaplarına 32 günlük olarak verdikleri faizleri sizler için derledik.

Banka banka mevduat faiz oranları listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ

