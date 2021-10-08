Bakan Soylu açıkladı: 405 kg uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 10:49
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.