4 milyon gurbetçinin banka bilgisi gönderildi: Vatandaşlıklarını kaybetme riski var

Söcü'den Erdoğan Süzer'in

haberine göre; Gelir İdaresi (GİB) Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, gurbetçilerin Türkiye'de sahip oldukları finansal varlıklarıyla ilgili hesap bilgilerini 30 Eylül itibarıyla göndermeye başladıklarını, bu yılın sonuna kadar da sürecin devam edeceğini bildirdi.

Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında bilgi veren İdris Şenyurt, 110 civarında ülkeyle çifte vergilemeyi önleme ve karşılıklı bilgi paylaşımı anlaşması için gerekli teknik ve yasal altyapıyı 2018'de tamamladıklarını ve bazı ülkelerle paylaşıma başladıklarını söyledi.

Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerle yapılan çalışmaların bu ülkelerde yaklaşık 4 milyon gurbetçinin yaşıyor olması nedeniyle daha önce ertelendiğini ancak şimdi bu ülkelerin bir bölümünü de kapsayan bilgi paylaşımının başladığını bildirdi.

Şenyurt şunları söyledi:

"Otomatik bilgi paylaşımında her yıl bir önceki yılın bilgileri veriliyor. Bilgi paylaşımına 2018 yılı verileriyle başlanacaktı. Ancak 2019 yılına revize edildi. Şimdi bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki 2019'dan itibaren olan verilerini paylaşıyoruz. Bilgi değişimi kapsamında finansal kuruluşlardaki (banka ve benzeri) hesapların bakiyeleri bildiriliyor. Banka hesabında, Türkiye'de aldığı emekli aylığı varsa onlar da bildirilecek. Ancak vatandaşlarımızın gayrimenkul bilgileri verilmeyecek. Sözleşmenin temel prensibi gereği, elde edilen bilgiler sadece vergi amaçlı kullanılır. Bu bilgiler vergi dışındaki (vatandaşlıktan çıkarılmak gibi) amaçlar için sadece ilgili ülkenin izni olursa kullanılabilir."

"ÜLKE OLARAK ŞEFFAF OLMAK ZORUNDAYIZ"

Komisyonda, bilgilerin gönderilmesiyle birlikte çok sayıda gurbetçinin yaşadığı ülkedeki işsizlik maaşının kesileceği, kimisinin de gerçek dışı beyan nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılacağı uyarısı yapıldı. GİB Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, bu eleştiriler üzerine,

"Türkiye olarak, her şeyin doğru olması, vatandaşlarımızın en az zararı görmesi için önemli çalışmalar yapıldı. Ancak nihayetinde Türkiye'nin şeffaf olmayan bir ülke konumuna düşmesi hiçbir zaman istemeyeceğimiz bir durum. Bununla karşılaşmamak için otomatik bilgi değişimi konusunda neler gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz"

dedi.