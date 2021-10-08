Gezi Parkı olaylarına ilişkin Kavala dahil 52 sanıklı dava başladı

İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
Erdoğan: 19 yılda 1 trilyon liralık yatırımı hayata geçirdik
Erdoğan: 19 yılda 1 trilyon liralık yatırımı hayata geçirdik
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'atık toplayıcılarına operasyon' açıklaması
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
Bakan Akar açıkladı: Şehidin kanı yerde kalmadı
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
YKS İkinci Ek Yerleştirme için sıkça sorulan sorular
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranını açıkladı
Ana sayfaHaberler Terör

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Kavala dahil 52 sanıklı dava başladı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 11:23
Yazdır
Gezi Parkı olaylarına ilişkin Kavala dahil 52 sanıklı dava başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Kavala'ya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanılırken, 30 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı CHP ve HDP milletvekilleri, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre ve Almanya başkonsolosları, ABD konsolosluk görevlisi, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Büyüm ve Sanık Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala da duruşmayı takip ediyor.

Duruşma dosyaya giren evrakın okunmasıyla sürüyor.

- Duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesi adliyenin karşısındaki meydanda "Gemi umuttur. Umut yargılanamaz." pankartı açan bir grup basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Zeynel Özen ve Zübeyde Gülüm, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da destek verdi.

- Çarşı davasının geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, "örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi cihetine gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlerine karar verilmesi"nin bozma nedeni sayıldığı aktarılmıştı.

Bozma ilamının ardından 35 sanık 12 Temmuz'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulduğu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar vermişti. Sanıklar ve avukatlarına, birleştirme ve dosyanın esası hususunda yazılı beyanlarını sunmak üzere süre veren heyet, birleştirme hususunda muvafakat verilip verilmeyeceği hususunun celse arasında değerlendirilmesine hükmetmişti.

- Gezi Parkı olayları davasının geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianameyi kabul ederek yargılama yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020 tarihli duruşmada, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı ve Şerafettin Can Atalay'ın da aralarında olduğu 9 sanığın, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine yönelik hüküm kurmuş, firari 7 sanığın dosyasını ayırmıştı.

KAPAT [X]

Kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Osman Kavala'nın da arasında yer aldığı 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozmuştu.

Tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 5 Şubat 2021'deki duruşmasında, mahkeme heyeti, dava dosyasının Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Nisan 2021'deki duruşmada, ana dava dosyasında 9 sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve karar veren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılarak, o kararla birlikte firari 7 sanık yönünden dosyanın ayrıldığına işaret edilmişti.

Mahkeme heyeti, 7 firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Osman Kavala ve Henri Barkey'in yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ile yine Kavala'nın 9 sanık ile yargılandığı "Gezi olayları" dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetmişti. Böylece birleşen 3 dava dosyasındaki sanık sayısı 17'ye ulaşmıştı.

- Çarşı davası da birleşmişti

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüşlerini istemişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, Kavala'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı dava dosyası ve 35 sanıklı Çarşı davası dosyası arasında yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilmişti.

Çarşı grubu davasının iddianamesinin 17 sanıklı davanın iddianamesinden eski ve Çarşı davası ilk kararının daha üst bir kanun yolu olan Yargıtay incelemesinden geçmiş olduğuna işaret edilen yazıda, Kavala'nın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin 17 sanıklı dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine muvafakat verilip verilmediği sorulmuştu.

Söz konusu talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iki dosyanın kendilerinde birleşmesine muvafakat verdiklerini bildirir yazıyı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Dava dosyaları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

#15 temmuz darbe girişimi# osman kavala

Bu Habere Tepkiniz

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek

YLSY kapsamında 358 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
'Ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar

'Ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar

Kadıköy'de sokak içerisinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışarak yola savruldu. Aynı noktada defalarca benzer kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Mahalle esnafının 'ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Merinos ruhu yaşatılacak

Merinos ruhu yaşatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye?nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası?nın ruhunun yaşatılması amacıyla ?Merinos Lokali?nin temelini törenle attı.