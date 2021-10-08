FETÖ'nün 'Seyhan eyalet mezuncusu'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Y.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre Y.E'nin ByLock kullandığını, örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğunu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının tespit edildiğini ve FETÖ/PDY bünyesinde en son sözde "Seyhan eyalet mezuncusu" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın FETÖ/PDY'ye ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu, hakkında tutarlı, somut tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ve örgütsel toplantılara katıldığını kaydederek, Y.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. ByLock programını kullanmadım. Beraatine karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.