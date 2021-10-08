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Lıkır lıkır oynayan yumurtalara dikkat

Artan maliyetler yumurta üreticilerini derinden etkiliyor. Uzmanlar, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Ekim 2021 12:10
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Lıkır lıkır oynayan yumurtalara dikkat

Bursa'nın Yenişehir ve diğer ilçelerinde üreticiler ile bir araya gelen Veteriner Hekim, Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, "Yumurtayı alırken ilk dikkat edeceğimiz şey vurduğunuz zaman tık tık diye ses gelmesidir. Kalın kabuklu bir yumurta olduğunu anlamanız gerekir. Bu, yumurtanın iyi bir yumurta olduğunu gösterir. Hafifçe sallayabilirsiniz ve salladığınızda yumurtada oynama ne kadar az ise, bu yumurta o kadar taze demektedir. Salladığınızda lıkır lıkır ses çıkartan yumurta ise bayattır" dedi.

Kanburoğlu, "Maliyetler yüksek, yumurta fiyatları düşük olduğundan dolayı bu sene üretici para kazanamıyor. Market zincirleri çok yüksek miktarlarda yumurta satın alarak talebi tamamen iç piyasada bitiriyor. İhracata çalıştığımız ve kalan yumurtanın tamamını çektikleri için, piyasada yumurta bırakmıyorlar. Canlarının istediği gibi fiyat veriyorlar. Bugün bir yumurtanın işletmeye maliyeti 80 kuruşu geçiyor. Elektriği, suyu, elemanı, viyolü, kirası sevkıyatı eklendiğinde yumurtanın 30'lu kartonu bir işletmeye 27 liraya geliyor. Üretici bu fiyata malını zor satarken, raflarda fiyatlar hem tüketiciyi, hem de üreticiyi mutsuz ediyor" diye konuştu.

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