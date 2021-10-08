İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımlar ve atamalardaki 'jüri raporları' ile ilgili önemli bir karar geldi. Kurul, jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına hükmederek, talep halinde diğer adayların söz konusu raporları inceleyebileceğini karara bağladı. Kararın ayrıntıları şöyle:

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu söz konusu kararı, bir öğretim üyesinin başvurusu üzerine aldı.

Öğretim üyesinin kurula verdiği dilekçeye göre, öğretim üyesi bir üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak, Müdürlüğün Adalet Programı Dr. Öğretim üyeliği kadrosuna başvuru yaptığını ancak kendisinin yerine diğer adayın atanmasının uygun görüldüğünü belirterek, bahse konu jüri değerlendirme raporlarını görmeyi talep etti.

Adalet Yüksek Okulu yönetimi ise, söz konusu bilgilerin gizli bilgi çerçevesinde olduğunu gerekçe göstererek, öğretim üyesinin raporları görmesine izin vermedi. Bunun üzerine konu Bilgi Edinme Kurulu'na taşındı. Kurul ise, jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığını belirterek, adayın raporları görebileceği yönünde karar aldı. Kurul kararında, "Başvuru sahibinin talebinin 4982 sayılı Kanunda düzenlenen istisnalar kapsamında kalmadığı değerlendirildiğinden, 4982 sayılı Kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri uyarınca başvuru sahibinin itirazının kabul edildiğinin ve gözetmen eşliğinde jüri değerlendirme raporlarını incelemesine olanak sağlanması gerektiğinin ....... Üniversitesi'ne bildirilmesine...' denildi.

Karar, özellikle işe alımlarda ve atamalarda tartışma konusu olan sözlü sınav tutanakları için de emsal niteliğinde olması öngörülüyor.

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