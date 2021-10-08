Bursa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'Ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar

Kadıköy'de sokak içerisinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan çıkan otomobil ile çarpışarak yola savruldu. Aynı noktada defalarca benzer kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Mahalle esnafının 'ölüm sokağı' olarak nitelendirdiği yolda meydana gelen kazalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.