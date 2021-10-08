Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Yüksek Mahkemenin 13 Ekim 2021 tarihli "Genel Kurul Gündemi" açıklandı. Mahkeme 6 dosyada ilk incelemeyi yapacak. 6 dosya hakkında ise esastan karar verecek.

Esastan karar verilecek dosyalar:

1- 1/2/2018 tarihli ve 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

2- 24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (13) numaralı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 15. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

B. 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".gerekli gördüğü bilgileri." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

NOT: 13 sayılı CBK'nın 18. Maddesinde, "(1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler." Hükmü yer almaktadır.

Dava konusu edilen 15. Madde ise SBB'nin yurtdışı teşkilatı kurmasına ilişkindir.

3- 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15. maddesiyle 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen ek 1. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulması.

4- 16/10/2020 tarihli ve 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesiyle 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici 34. maddede yer alan ".1/1/2020 tarihinden." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

5- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun'un 47. maddesiyle eklenen ek 12. maddeye 15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin anılan fıkrada yer alan "Kamu.", "...sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan." , "...hakaret (madde 125)." ve "...suçlarında;" ibareleri yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.

6- 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun;

A. Yok hükmünde olduğunun tespitine,

B. Yok hükmünde olduğunun kabul edilmemesi halinde eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

C. Şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.