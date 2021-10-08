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İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ekim 2021 13:07
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İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, Foreign Policy'nin de Türkiye ile ilgili uydurma bir haber yayımladığını belirterek bu haberi "yalan haber"e örnek olarak gösterdi.

Altun, paylaşımında, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan." ifadelerini kullandı.

Returs ne demişti?

Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazmıştı. Reuters'ın bu haberine İletişim Başkanlığından yalanlama geldi.

#iletişim# fahrettin altun# reuters# merkez bankası

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