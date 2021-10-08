FETÖ'nün güncel yapılanmasından gözaltına alınan şüphelilerden tamamı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de olduğu 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ekiplerce 27 Eylül'de örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda ise FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.