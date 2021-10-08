'Üfürükçüler' Google'a reklam vermeye başladılar

Sosyal paylaşım siteleri başta olmak üzere internet; üfürükçülerle, falcılarla, sözde medyumlarla dolup taşıyor. Mağdurlar arasında eğitimli kişilerin de olması dikkat çekiyor. Son olarak, emekli Danıştay hakimi S.Y. ve kızları, kendisini Hz. Ali'nin görevlendirdiğini söyleyen cinci hoca U A'ya 550 bin TL kaptırmalarıyla gündeme gelmişlerdi.

Uzmanlara göre benzer vakaların adliye koridorlarına taşınması ihtimali çok düşük. Birçoğu utancından, birçoğu ise gerçekten inandığı için mağduriyetlerini dava konusu yapmak bir yana en yakın aile bireylerine bile anlatamıyor.

Bir tek vergi levhaları eksik

Konuya özel hazırlanan internet sitelerinde, büyüler ise durumun 'önemine' göre 300 TL'den başlıyor ve 5 sıfırlı rakamlara kadar çıkıyor.

Müşteri olarak söz konusu sitelerle iletişime geçen muhabir bu kişilerden farklı yanıtlar aldı.

Evlenmek istediğini söyleyen muhabire bir 'hoca', "Ben zaten çok yüksek fiyatlara çalışan bir hoca değilim. Benim en düşük işlemim 1000 lira, en yüksek işlemim 5000 lira" diye yanıt verirken büyü veya muska yapmadığını, dua ettiğini belirtti.

Kendini Medyum olarak tanıtan S. ise 'eşe bağlama büyüsü' karşılığında 1400 lira talep etti. Tavsiyeler de vermekten geri durmayan Medyum S. "Kocanı kendine bağla. Doğal yollarla da beceremiyorsan bunu, büyü yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sözde medyumlar, daha fazla müşteri çekmek için Google'a reklam bütçesi bile ayırıyorlar. Kendini hoca olarak tanıtan Z. isimli kişi ise sevgili bağlama büyüsü karşılığında 1450 lira talep etti. Parayı önden isteyen Z., "10 gün içinde sevgilinizi tamamen size bağlıyoruz. Sensiz nefes alamaz hale gelecek" derken ödemelerin malzemeler için istendiğini öne sürdü.

Davalık vakalar

Öte yandan, bu şekilde başlayan vakaların sonu birçok kere adliyelerde son buldu. Davaya dönüşen yüzlerce 'üfürükçü' vakası mevcut. Bu vakaların çoğunda, medyum olduğunu iddia eden kişilerin parayı aldıktan sonra mağdurları engellediği görüldü.

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