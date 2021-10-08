İBB Tügva geriliminin perde arkası

İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.