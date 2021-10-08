Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemi

Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
Erdoğan: 19 yılda 1 trilyon liralık yatırımı hayata geçirdik
Erdoğan: 19 yılda 1 trilyon liralık yatırımı hayata geçirdik
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren bekçilere ödül
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemi

Fiber optik ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sistemi olacak projenin gelecek yıl devreye alınması planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 14:58
Yazdır
Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemi

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi (KMO), TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni akıllı ulaşım sistemi projesinin ön tanıtımını yaptı.

KMO açıklamasına göre, dünyanın 4 şeritli en geniş tünellerine sahip olan KMO, TÜBİTAK iş birliğiyle bir projeye imza atıyor. Geliştirme süreçleri devam eden proje hayata geçtiğinde, otoyol güvenliğini sağlayacak ve yol üzerinde meydana gelebilecek bir olayda anında ve etkin müdahale hizmeti sunacak. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk fiber optik ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sistemi olacak projenin gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.

6-8 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12'ncisi düzenlenen Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na ilk defa katılan katılan KMO, en yeni teknolojik çözümlerini sundu. KMO ayrıca, organizasyonda TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen yeni akıllı ulaşım sistemi projesinin ön tanıtımını yaptı. TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) iş birliği ile geliştirilen proje, fiber optik algılama sistemi ve otonom drone kullanımı ile otoyollarda meydana gelen bir olayın anında tespit edilerek tanımlanmasını, hızlı ve yeterli müdahalenin ilgili kişiler/kurumlar tarafından yapılmasını amaçlıyor.

Proje uygulaması iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama, fiber optik sensörlerin kullanılarak zemin titreşimlerindeki anormalliklerin tespit edilmesi, ikinci aşama ise anormalliğin tespit edildiği bölgeye droneların gönderilmesi ve harekete geçirilmesi. Dronelar tarafından izleme sırasında toplanan bilgi ve görüntüler, gerekli aksiyonların alınması için görevlendirilen veya en yakın olan istasyona gönderiliyor. Yapay zeka sayesinde farklı senaryoları anında değerlendirebilen proje ile olayların detayları ve boyutu kolayca analiz edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, lazer, fiberoptik, elektronik, sinyal işleme, yapay zeka gibi bir dizi teknolojiyi kullanarak TÜBİTAK BİLGEM ve SAMM Teknolojinin ortak çalışması ile ortaya çıkmış olan Fiber Optik Tabanlı Akustik Algılama Sistemi FOTAS'ın yerli ve milli bir ürün olduğunu belirtti. FOTAS'ın KMO ile yeni bir uygulama sahası bulduğunu aktaran Mandal, "Bu proje bir taraftan dünyada ilk defa gerçekleştirilecek bir sistemi ülkemize kazandırırken bir taraftan da TÜBİTAK'ın sanayi ile iş birliği yaklaşımı çerçevesinde sektöre kazandırmış olduğu yeni bir kabiliyeti ifade ediyor. Bu örnek uygulama daha pek çok sahada yeni açılımların ilham kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.

- "Yeni bir dönemi başlatacak önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz"

KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin de KMO'da güvenlik, konfor ve teknolojinin yarattığı bir değer zinciri ile birlikte esas odak noktalarının daima insan hayatı olduğunu aktardı.

Yüksek teknolojinin, yeni nesil otoyollar için büyük bir inovasyon fırsatı yaratırken, sürücü dostu uygulamalarla da insan hayatına en üst seviyede değer kattığını aktaran Uluğtekin, şunları kaydetti:

"Biz de KMO olarak ilk günden itibaren teknoloji, yapay zeka, Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Şimdi de KMO'da seyahat eden yolcularımızın güvenliğinin sağlanmasında yeni bir dönemi başlatacak önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz. KMO, TÜBİTAK ve SAMM Teknoloji olarak yakaladığımız sinerji ile dünyanın ilk fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemini hayata geçirmek için son aşamaya geldik. 8 yıllık uzun soluklu bir Ar-Ge süreci neticesinde geliştirdiğimiz projemizde, fiber ve lazer teknolojilerini birlikte kullanarak yapay zeka ile olay tespit etmeyi, dronelarla anında havadan görüntü almayı ve olay yerine en hızlı, en doğru şekilde müdahale edilmesini amaçlıyoruz. Her iklim koşulunda 7/24 lokasyon belirleme, kazaya ilişkin ilk bilgi akışının hızla sağlanması, drone destekli anında görüntü alma ile tüm ekiplerin en doğru analiz ve yönlendirmelerle aksiyon alması son derece önemli bir kazanım olacak. Elbette bu proje ile önceliğimiz, her zaman olduğu gibi yine insan hayatı olacak. Can kayıplarımızın en aza inmesi için devreye alacağımız, dünyanın ilk fiber optik ve yapay zeka tabanlı akıllı ulaşım sistemi ile çok büyük bir yol katedeceğiz. Akıllı teknolojiler ve yapay zekanın getirdiği benzersiz faydalar ile KMO olarak yeni nesil otoyol kavramına değer katmayı sürdüreceğiz."

Avrupa yakasında Silivri-Kınalı kavşağı ile Eyüp-Odayeri arası ve Anadolu yakasında Pendik-Kurnaköy ile Akyazı arası olmak üzere iki ayrı lokasyon olarak hizmet veren KMO, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yolları ile birleşen toplamda 400 kilometrelik otoyol güzergahı ile özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Otoyol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla akıllı ulaşım sistemleri teknolojisi ile donatılan KMO, otoyol güzergahı boyunca konumlandırılan 2 bin 360 adet kamera, 86 adet değişken mesaj işareti, 126 adet değişken trafik işareti, 78 adet trafik sayım sensörü, 21 adet meteoroloji istasyonu ve Scada tünel/otoyol güvenlik sistem verileri ile takip ediliyor. Bir ana ve iki alt kontrol merkezinden 7/24 izlenerek, otoyol trafik güvenliği kontrol edilen KMO'da meydana gelen olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilerek otoyol trafik hizmetinin kesintisiz, konforlu ve yüksek standartlarda verilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi, kritik teknolojilerde uzmanlaşmış altyapısı ve 2 bini aşan araştırmacı personeliyle Türkiye'nin en yetkin Ar-Ge merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. BİLGEM, elektronik kimlikten akaryakıt marker cihazlarına, lazer silahlarından kriptoloji cihazlarına, bulut veri depolama sistemlerinden yapay zeka çözümlerine kadar pek çok ürünü yerli ve milli olarak Türkiye'ye kazandırdı.

#Kuzey Marmara Otoyolu# TÜBİTAK

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Merinos ruhu yaşatılacak

Merinos ruhu yaşatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye?nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası?nın ruhunun yaşatılması amacıyla ?Merinos Lokali?nin temelini törenle attı.