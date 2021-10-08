Yolun ortasında arızalanan İETT otobüsü trafiği karıştırdı
İstanbul Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Caddede seyir halindeki araçlar yol ortasındaki otobüs nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 15:05
Geçtiğimiz günlerde Pendik'te Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre, arıza yaparak yolun ortasında kaldı.
Caddede sürücüler araçlarıyla geçmekte zorluk yaşadı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.