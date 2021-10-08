'28 Şubat kararları ile meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler'

Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
Erdoğan: 19 yılda 1 trilyon liralık yatırımı hayata geçirdik
Erdoğan: 19 yılda 1 trilyon liralık yatırımı hayata geçirdik
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Ankara Üniversitesinden sınavsız ikinci üniversite fırsatı
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Motorin ve benzine zam! Motorinde pompaya yansıyacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

'28 Şubat kararları ile meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler'

Binali Yıldırım: Ne yazık ki 28 Şubat döneminde bir ön yargıdan, bir takıntıdan dolayı 'İmam hatipleri yok edeceğiz' diye bütün meslek okullarını kapattılar ve buradaki meslek erbabının, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 15:00
Yazdır
'28 Şubat kararları ile meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 28 Şubat döneminde meslek okullarının kapatıldığını, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçildiğini ve şimdilerde bunun sıkıntısını yaşadıklarını belirtti.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever iş insanı Özcan Halaç tarafından yaptırılan ve annesinin adı verilen Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulunun açılışında yaptığı konuşmada, ülkede yapılan sağlık yatırımlarından bahsetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şehir hastanelerinin ülkeye katkılarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Birçok ülkede acil servisler çöktü ve hizmet veremediler. Ama biz elhamdülillah bütün vatandaşlarımızın tedavisini yapmanın yanı sıra 156 ülkeye elimizi uzattık, destek verdik, onların yardımına koştuk. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı okullarımız kapandı ama tek fark var, Türkiye'nin her tarafını doğusunu, batısını akıl yolları ile internet ağı ile donattığımız için yüz yüze eğitimin yerini tutmasa bile EBA gibi sistemlerle ve diğer sistemlerle uzaktan internet üzerinden eğitim devam etti ve öğrenicilerimiz yıl kaybetmediler. Bu da bugün sahip olduğumuz teknolojinin bize verdiği bir imkan."

Yıldırım, bir virüsün tüm dünyayı dize getirdiğine işaret ederek hiçbir teknoloji ve zenginliğin bu salgının üstesinden gelemediğini anlattı. Şehir hastanelerinin bu süreçteki önemine vurgu yapan Yıldırım, "O yüzden biz şehir hastanelerini yapınca anlamsız şekilde bizi yerden yere vuranların şimdi kulağı çınlasın. O şehir hastaneleri olmasaydı, Türkiye bu korona belasını bu kadar hafif atlatamazdı." dedi.

- "'İmam hatipleri yok edeceğiz' diye bütün meslek okullarını kapattılar"

Meslek okullarının önemine de dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 28 Şubat döneminde bir ön yargıdan, bir takıntıdan dolayı 'İmam hatipleri yok edeceğiz.' diye bütün meslek okullarını kapattılar ve buradaki meslek erbabının, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden son yıllarda biz meslek yüksekokullarına, meslek okullarına daha fazla önem veriyoruz. Özellikle organize sanayi bölgelerine de meslek liselerinin açılması için teşvikler veriyoruz."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanını da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek "Bu açıdan okulumuzun sağlık sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağını en iyi şekilde hazırlayacağına, bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Özcan Halaç da sağlık meslek yüksekokulunun hizmete girmesinden dolayı duyduğu memnuiyeti dile getirerek "Özellikle pandemi ve sağlığa ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde sağlığa yapılan her türlü yatırım, özellikle arayıp da bulamadığımız bir şey. İklim şartlarının elverişli olmamasına rağmen inşaatı kısa sürede bitirdik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yüksekokulun açılışı yapıldı. Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, iş insanı Aydın Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

#açılış# ak parti# anne# Binali Yıldırım# Erzincan

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı
İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?
Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Kamu konutlarındaki işgaliye bedelinde İDDK son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, işgaliye bedeli alınamayacağına dair Danıştay dairelerinin kararlarını onadı.
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu
Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Merinos ruhu yaşatılacak
Merinos ruhu yaşatılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye?nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası?nın ruhunun yaşatılması amacıyla ?Merinos Lokali?nin temelini törenle attı.