Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama: Ölü sayısı 100'ü geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda toplam 100'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kunduz merkezdeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesinden (MSF) alınan bilgiye göre, patlama sonucu ölen ve yaralananların sayısı toplamda 100'ü aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı sayısının 100'ü aştığını duyurdu. Ölen ve yaralananların net sayılarına dair bilgi paylaşılmadı.

Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu.

ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu.

Saldırının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, olay yerine Taliban güçlerinin sevk edildiğini bildirmişti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatılmıştı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

31 Ağustos sonrası meydana gelen patlamaların çoğu DEAŞ tarafından üstlenilmişti.