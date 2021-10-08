Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu yurdun batı ve kuzey batı kesimlerinde yağış görülecek. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise ülke genelinde artacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ekim 2021 16:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara bölge geneli ile İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sağanak görülecek. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü ise, yağışlar kuzey batıda Çanakkale, Kocaeli, istanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde etkili olacak. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
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