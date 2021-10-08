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'Bilim, teknoloji ve genç nüfus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır'

8. Konya Bilim Festivalinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilim, teknoloji ve genç nüfus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 16:55
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'Bilim, teknoloji ve genç nüfus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır'

8. Konya Bilim Festivalinin açılışı bugün Bilim Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlere seslenerek, "Bilim, teknoloji ve genç nüfus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır. Uzun dönemli siyasi ve ekonomik bağımsızlık, bilime ve teknolojiye yatırım yapmakla, ülkelerin kaderini tayin eden gençlere hak ettiği imkanları sağlamakla mümkün. Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda Ar-Ge harcamalarını şirket gelirlerinin yüzde 20'lerine kadar çıkardıklarını görüyoruz. Peki neden? Çünkü artık güçlü olmak yetmiyor. Teknoloji geliştirmek, inovasyona önem vermek yani rekabetçi olmak gerekiyor. Yıkıcı teknolojilere, dijitalleşmeye adapte olmak gerekiyor. Bu durum ülkeler için de aynen geçerli. Artık topyekün kalkınmanın yolu katma değerli üretimden, bilimden, teknolojiden, inovasyon ekosisteminin doğru çalışmasından geçiyor. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini geliştirip üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu gayreti gösterirken en önemli yol arkadaşımız da genç kardeşlerimiz. Emin olun bu cümleyi klişe ezberlenmiş bir cümle olarak kurmuyorum. Gençleri, güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyor, bu yolda onları tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Hamdolsun, şu anda gençler arasında, çocuklar arasında büyük bir teknoloji aşkı, bilim merakı rüzgarı esiyor. İşte TEKNOFEST de, bilim merkezlerinde, bilim festivali ve yarışmalarında, DENEYAP teknoloji atölyelerinde, yeni nesil kodlama okulları olan Ekol 42'lerde yükselen dip dalgayı hepimiz görüyoruz. Buralardaki heyecanı, yarışmalardaki tutkuyu iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. İşte bu yüzden geleceğe dair ümit doluyuz, heyecanlıyız. Meydanlardaki, festivallerdeki, laboratuvarlardaki, okullardaki gençlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin TEKNOFEST Kuşağı gümbür gümbür geliyor" dedi.

"Bu atmosfer, bu şölen büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olacak"

Konya Bilim Festivali'nin Milli Teknoloji Hamlesinin toplumsallaşmasında rol oynayan önemli bir etkinlik olduğuna değinen Bakan Varank, "Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle ara verilen festivalimiz bu yıl sizin de şahitlik ettiğiniz gibi coşkusunu arttırarak devam ediyor. Festival kapsamında yüzlerce etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları gerçekleşecek. Bu sene festivale ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜMOSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK da katılıyor. Ayrıca yerli ve milli teknolojilerimiz olan ATAK, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2, PUSAT, CEZERİ ve BOR MOBİL'i de festival alanında sergiliyoruz. Ülkemizin medar-ı iftiharı olan bu teknolojilerin gençlerimize ilham olacağından hiç şüphemiz yok. Burada çizim robotu, pankek fabrikası, roller coasterlar, trafik eğitim parkı gibi çocuklarımızı eğlendirirken öğreten etkinlikler de olacak. Sizlere yarışmalar, sahne gösterileri, eğlenceli bilim gösterileri ve aile festival oyunları hazırladık. Bu festivalde çocuklarımız ve elbette aileleri vitrinlerin arkasından izleyerek değil bizzat dokunarak deneyerek öğrenebilecekler. İnşallah burada yaşadıkları tecrübeler gençlerimizin hayatlarında güçlü ve unutulmaz bir etkiye sahip olacak. Uzmanlarımızın verecekleri konferanslar, yapacakları söyleşiler onların zihinlerinde iz bırakacak. İnanıyorum ki bu atmosferi, bu şölen havasını soluyan gençler büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklar"

Türkiye'nin kadim geçmişi ve medeniyet birikimiyle bilim ve teknoloji alanında etkili bir mirasa sahip olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Dünya bilim tarihine geçmişte bu topraklarda yaşayan alimler yön vermiş. İşte bizim gençlerimiz maziden atiye kurdukları köprülerle bu birikimi geleceğe taşıyacaklar. Atalarının gittiği yoldan giderek ülkemizi hak ettiği noktaya getirecekler. Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklar. Şunu artık tüm dünya biliyor. Yer yüzünde hangi alanda bir teknoloji yarışı varsa Türk gençleri o yarışta varlar. Hem de en güzel şekilde varlar. Birilerinin biz yapamayız biz edemeyiz ezikliğine aldırış etmeden, en iyisini biz yaparız diyerek varlar. Konyalı gençlerimizi de yakın gelecekte bu yarışların galipleri olarak göreceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu güzel etkinlik vesilesiyle gençlerle buluşmamıza imkan sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

TEKNOFEST'te yakılan bilim ve teknoloji meşalesinin Konya'ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek konuşmasını sürdüren Bakan Varank, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde tüm Türkiye'de bilim ve teknoloji etkinliklerinin sürekliliğini sağlayarak, bu meşalenin daima yanmasını sağlayacağız. Konya Bilim Merkezi'nin açılışını bundan 7 yıl önce Cumhurbaşkanımızla birlikte yapmıştık. Modern teknolojinin imkanlarıyla donatılmış bu devasa bilim merkezini gördüğümde büyük bir heyecan yaşamıştım. 2023 hedeflerimize giden yolun buralardan geçtiğini, Konya Bilim Merkezi'nin gençlerimiz için ilham verici ve ufuk açıcı olacağını düşünmüştüm. Emin olun bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, burada 8. Konya Bilim Festivali'nin açılışında yine aynı heyecanı yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafına inşa ettiğimiz Bilim Merkezlerinin, Milli Teknoloji Hamlemizin itici güçleri olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Konya ile birlikte, Kayseri, Kocaeli, Elazığ ve Bursa'da TÜBİTAK destekleriyle kurduğumuz Bilim Merkezleri, gençlerimizin bilime olan ilgisinin artırılmasında önemli görevler icra ediyor. Buralarda düzenlenen etkinlikler ve gençlerle bir araya gelmemizi sağlayan festivaller bilimin toplumsallaşmasına hizmet ediyor. Ben bu vesileyle Konya Bilim Festivali organizasyonunda emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sekizinci Konya Bilim Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"10 bin yıllık kadim şehir Konya hala ilim ve medeniyet şehri"

Açılışta bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "8. Bilim Festivalimizi geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. 2019 yılında 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştık. İnşallah rakam bu yıl daha fazla olacaktır. Çok yoğun bir ilgi var. Bölgemizde Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Aksaray, Karaman, Niğde hatta Kayseri'den bile ziyaretçileri ağırlıyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. Burada çok önemli firmaları ve devletimizin kurumlarını misafir ediyoruz. TÜBİTAK'ımız başta olmak üzere ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TÜMOSAN ve birçok üreticimiz şu anda burada. Bu yıl temamız Milli Teknoloji Hamlesi nasıl yapılır, nasıl çalışır? Bu manada gençlerimize bir kapı açmayı planlıyoruz. Bu vesileyle tüm Türkiye'den özellikle İç Anadolu Bölgesinden gençlerimizi bekliyoruz. Doğa ve Tarım, Teknoloji ve Tasarım, Robotik ve Kodlama, Uzay ve Havacılık temalı stantlarımız var. 100'den fazla oluşturulan stantlarda çocuklarımıza bilim gösterileri, deneyimler, simülasyonlar ve yarışmalar düzenliyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın burada öğreneceği çok şey var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlemize Konya Bilim Merkezi ve Konya Bilim Festivali çok önemli hizmetler bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 8. Bilim Festivali'nin açılışı gerçekleştirdi. Açılışa katılan protokol mensupları stantları gezerken, Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı.

#mustafa varank# bilim# teknoloji#

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