MEB 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşçı ve yardımcı destek personeli alımı yapacağını belirtmişti. Ancak Eylül ayı sonuna gelinmiş olunmasına rağmen resmi duyuru metni yayınlanmadığı için, 30 Eylül'de ilanın geciktiği memurlar.net'te haber olarak yer almıştı. Bakanlık bugün itibariyle resmi duyuruyu yayımlamıştır. İşte Bakanlıktan yapılan açıklama...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA İSTİHDAM EDİLECEK FİZYOTERAPİST VE DESTEK PERSONELİ POZİSYONLARINA BAŞVURULAR, 25 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. Başvurular, 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edecek.

Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.

Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

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