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Uzun ve tıraşsız saç ekimi kadınlarca tercih ediyor! Este Favor Anlatıyor

Saç ekimi konusunda uzman doktorları ve en son teknoloji malzemeleriyle; kadınlarda uzun ve tıraşsız saç ekimi işlemi ile seyrek saçların moralleri bozmasına müsaade etmeyen Este Favor saç ekim merkezi, uzun saçlara tıraşsız saç ekiminin detaylarını anlattı

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 08 Ekim 2021 11:30
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Uzun ve tıraşsız saç ekimi kadınlarca tercih ediyor! Este Favor Anlatıyor

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Günümüzün saç dökülmesi, kadınların da ciddi bir problemi haline gelmiştir. Bireyi çeşitli açılardan etkileyen, sosyal yaşantıyı kısıtlayan saç dökülmesi probleminin, konusunda uzmanlaşmış ekip ve son teknoloji tekniklerle artık kadınlar için de uzun saç ekimi ve tıraşsız saç ekimi yapılabildiğini söyleyen Este Favor Klinik, kadınlarda saç ekiminin imkansız olmadığına dair önemli bilgiler verdi.

Kadınlarda saç dökülmesi neden olur?

Saç bulunan kafa derisinde yaklaşık olarak 100.000 saç teli bulunmakta ve her bir saç teli de yaşam döngüsünde ilerlemektedir Saçların yaklaşık olarak %90'ının büyüme evresinde geriye kalan %10'luk bölümünün ise dinlenme evresinde olduğu bilinir.

Sağlıklı saçlara sahip olan ve sağlıklı beslenen bir kadın gün içerisinde 60 ila 100 tel saçlarını yıkama, tarama, toplama esnasında döker. Bu sayının üzerinde görülen dökülme ise normal sınırlar içerisinde kabul edilmez. Kadınlarda saçların normal sayının dışına çıkmasına sebep olduğunu bildiğimiz durumlar ise;

" Genetik yatkınlıklar ve de hormonal durumlar

" Vitamin ve mineral kayıpları

" Genel sistemik rahatsızlıklar ve kullanılan ilaçlar

" Doğum sonrası görülen saç kayıpları

" Deri problemleri

" Kozmetik ürünler

" Yanlış saç modelleri

" Psikolojik durumlar

kadınlarda saç dökülmesine yol açan önemli durumlar olarak söylenebilir.

KAPAT [X]

Yapılan araştırmalar, toplum içerisinde çok sık karşılaşılan androjenik alopesi probleminin erkek bireylerin %50'sinde, menopoz dönemine gelmemiş kadınların %13'ünde ve de 65 yaş üstü kadınların ise %75'inde saç kaybı durumuna yol açtığını göstermektedir. Genetik bakımdan yatkınlık gösteren kadınlarda saç dökülmesi durumunda ki şikayetler saçların yavaş yavaş incelmesi ve tepe kısmının görünür hale gelmesi ile ifade edilir. Tüylenme, sivilce, regl düzensizlikleri ve kilo alımı durumlarında mutlaka hormonal seviyelerin tahlil ile kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamış olalım.

Kadınlar saçlarını kazıtmak istemiyor.

Bilinen saç ekim tekniklerinde saçların kazınması, saç dökülmesinin sıklıkla erkeklerde karşılaşılıyor olması ya da kadınların saç ekimi işlemine sıcak bakmaması sebebiyle saçları seyrelse de kadınlar saç ekimine yanaşmıyordu. Toplumun kadınlarda saç ekimine sıcak bakmaması ya da kadınların saçlarını kazıtmak suretiyle saç ekimi yaptırması oldukça nadir görülen bir durumdu.

Kadınlar hem saçlarının seyrelmesinin üzüntüsü ile içine kapanıyor hem de bununla kalmayıp sosyal yaşamdan varlıklarını da geri çekiyorlardı. Günümüzde saç ekiminde ki başarılı gelişmeler ve teknolojik yenilikler sayesinde artık saçlar kazıtılmadan da saç ekimi işlemi yüksek başarı oranıyla elde ediliyor.

Kadınlarda saç azalması şikayeti gün geçtikçe artış gösteriyor. DHI saç ekimi ve FUE tekniği ile kadınlar utanmadan, sıkılmadan saç ektirebiliyor ve istedikleri gür ve sağlık saç köklerine kalıcı şekilde sahip olabiliyor. Saç kaybı ve saç seyrelmesi problemi kadınlarda giderek arttığından EsteFavor Klinik olarak uzun saç ekimi ve tıraşsız saç ekimi ile mükemmel sonuçlar ortaya koymaktan gurur duyuyoruz.
Geleneksel saç ekimi uygulamalarının kadınlar için çok da avantajlı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun sebebi de saçın kesilmek ve kazıtılmak zorunda bırakılması. Ortaya çıkan görüntünün kadınlar için doğal görünmediğinden saç ekimi göze alınamamaktaydı. Artık kadınlarda FUE veya DHI yöntemleri ile onlara özel planlamalarla saç ekimi yapıyoruz.

Başarılı çalışmalarımız sayesinde kaybedilen saç tellerini yeniden yerine koymak mümkün olmakla birlikte kadınlarda saç ekimi işlemlerimizde ki başarı oranı %99'dur.

Kadınlarda Saç Ekimi Ne Şekilde Yapılıyor?

Saç dökülmesi durumu ile kiniğimize gelen kadınlarda ilk olarak uzmanlarımız saçın dökülme sebebini tespit ederek işleme başlıyor. Saç dökülmesinin sebebi tespit edildikten sonra bireye özel saç ekim planlanır. Bu planlama doğrultusunda saç ekim yöntemleri detaylıca anlatılarak konsültasyon yapılır ve hastamız için uygun olan teknikler hastamızla birlikte netleştirilir. Kadınlarda uzun saç ekimi işlemi için kullanılan başarılı teknikler;

o FUE yöntemi Tıraşsız

o DHI tekniği Tıraşsız veya uzun

Alınacak karar neticesinde saç ekim işlemi uygulanır. Saç ekim işleminden sonra ekim alanında oluşan kızarıklık ve kabuklanma durumu geçicidir.

FUE Yöntemi

Kadınlarda saç ekim uygulaması birkaç yöntem ile gerçekleştirilebilmektedir. Örnek donörden toplanan saç kökleri kullanılarak gerçekleştirilen yönteme Traşsız FUE yöntemi denir. Bu yöntemde izlediğimiz sıra;

o İlk etapta donör alanı belirlenir.

o Belirlenen donör alanından teker teker saç kökleri alınır.

o Saçların dökülme olduğu alana kanallar açılır ve kanalların içerisine alınan saç kökleri hassas şekilde böyleye ekilir.

Donör bölge özellikle saç köklerinin güçlü ve sık olduğu ense bölgesinden alınır. Ense bölgesinden toplanan kökler uzun saçlar ile örtüldüğünden açıklık olmaz ve estetikaçıdan kaygılanacak bir durum ortaya çıkmaz.

DHI Yöntemi

Saç ekimi uygulanacak olan erkek veya kadına tüm teknikler detayları ile aktarılır ve arzu edilen teknik belirlenir. Bu DHI yönteminde;

o Tıraşsız Saç Ekimi: Normal saç ekiminden ayrıldığı konu saç ekimi uygulanacak alan tıraş edilmez, donör alanından yalnız saç köklerinin toplanacağı alan tıraşlanır. Ense alanında tıraşlanan bölge uzun saçlar ile kamufle edileceğinden saç ekimi işleminden sonra bu alan belli olmaz. Kadınlarda saç ekimi işleminin tıraşsız olabiliyor olması sayesinde ekim işlemleri daha hızlı ve başarılı bir hale gelmiştir.

o Uzun Saç Ekimi: Donör alınacak alan da dahil olmak üzere hiçbir alan tıraşlanmaz. Dezenfeksiyon uygulaması sonrası saçlar uzun olarak alınır ve saç ekimi yapılacak bölgeye tıraş uygulamadan saç ekim işlemi nazik bir şekilde uygulanır.

Detaylı bilgiyi web sitesinden edinebilirsiniz.

www.estefavor.com

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