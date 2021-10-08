Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı
Kayseri'de "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 17:39
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Melikgazi ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. da Kocasinan ilçesinde bir adreste gözaltına alındı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.