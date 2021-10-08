Bakan Varank: İstihdamda yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik

Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Varank: İstihdamda yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik

Bakan Varank, 'Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 19:55
Yazdır
Bakan Varank: İstihdamda yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan yatırımlarla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik." dedi.

Varank, Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Edindirme Merkezi'nde düzenlenen Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları Açılış Töreni'nde salgının en zorlu koşullarında dahi süren yatırımların bugün de hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Konya'nın gelişen sanayisi ile ülkenin yüz akı şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Varank, AK Parti hükümetlerinin kazandırdığı büyük çaplı yatırımlarla kentin başarı grafiğinin sürekli yükseliş halinde olduğunu kaydetti.

Varank, yatırımlara bugün de yenilerinin eklendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü içerisinde yer alan Model Fabrika, Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Akıllı Teknolojiler Merkezi ile Konya OSB'deki çeşitli altyapı yatırımlarının hayırlı olmasını diliyorum. Fabrika, Dış Ticaret Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile sanayi ve teknoloji ekosistemine dair önemli boşlukları dolduruyor. Örneğin, bugün resmi açılışını yaptığımız Konya Model Fabrika'mız yalın üretim ve dijital dönüşüme yönelik işletmelerimize rehberlik ediyor. 12 milyon liralık yatırımla kurulan bu tesiste işletmeler deneyimleyerek öğreniyor ve mentorlar eşliğinde öğrendiklerini uygulamaya dönüştürüyor. Şu an itibarıyla bu model fabrikada 13 firmaya öğren dönüş, 33 firmaya eğitim ve danışmanlık, 47 firmaya da teknik teşhis ve tanı hizmeti sunuldu. İnşallah Model Fabrika'nın çalışmaları ve firmalarımızın gayretiyle bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak."

- "Üniversite öğrencilerimiz merkezde yetkinlik kazanmış olacak"

KTO Eğitim Merkezi'nin de ekosistemin eğitim ayağını güçlendirdiğine dikkati çeken Varank, 9,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 21 bin metrekarelik eğitim kampüsünde 16 derslik, 5 bilgisayar laboratuvarı, konferans ve seminer salonları ile 196 kişi kapasiteli konaklama merkezinin bulunduğunu söyledi.

Bakan Varank, şunları dile getirdi:

"Makineden metal işleme teknolojisine, tasarım modellemeden endüstriyel otomasyona kadar birçok alanda eğitimler veriliyor. Bugün açılışını yaptığımız bir diğer tesis olan Dış Ticaret Merkezi, bölgenin ihracat kapasitesini ve pazarını artırmak amacıyla kuruldu. Burada ihracat yapmak isteyen firmalara hedef müşteri, pazar, yurt dışı tedarikçi, sektör detayları gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Son olarak açılışını yaptığımız Akıllı Teknolojiler Merkezi'nde tarım makinesi üreticilerinin tarım 4.0'a adaptasyonunu sağlayarak uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefliyoruz. Bu merkezde üniversite sanayi iş birliğinde geliştirilecek projeler ile bir taraftan teknolojik kazanım elde edilirken diğer yandan üniversite öğrencilerimiz yetkinlik kazanmış olacak."

- "Yatırımlar 560 milyon liralık bir değere ulaşacak"

Varank, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. Kısım Altyapı çalışmalarının resmi açılışının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

"OSB'ler, inovasyon merkezleri, depolama alanları, konferans salonları gibi tesislerle iş birliğine yönelik ortamlar sunuyor." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca elektrik, doğal gaz, su ve haberleşme, atık su arıtma tesisleri, güneş enerjisi santralleri gibi altyapılarla OSB'lerdeki işletmelerin verimliliğini arttıracak hizmetler sunuyor. İşte açılışını yaptığımız bu yeni yatırımla OSB 5. kısmın atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, fiber hat yatırımları gerçekleşmiş oldu. Devam eden kısımların da bitmesiyle bu yatırımlar 560 milyon liralık bir değere ulaşacak. Böylelikle işletmelerimizin sadece üretime odaklanabilecekleri yeni alanlar üretim ordularımızın hizmetine sunulmuş olacak."

- "İki endüstri bölgesi projesi devam ediyor"

KAPAT [X]

Bakanlık olarak çok uygun maliyetli kredilerle OSB'leri finansal açıdan desteklediklerini anlatan Varank, Konya OSB'ye de bugüne kadar 91 milyon lira kredi sağladıklarını söyledi.

Varank, özel sektörün sağlanan bu desteklere üretim ve yatırımlarla karşılık verdiğini belirterek, "2021 yılı itibarıyla Konya'daki OSB sayısı 10'a ulaştı. İki endüstri bölgesi projesi devam ediyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi tamamlandığında Konya'mız savunma, havacılık ve uzay alanında parmakla gösterilen merkezlerden biri haline gelecek. Konya büyüyecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

- "İstihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik"

Varank, Türkiye'nin, salgına rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdiğini vurguladı.

"Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik." diyen Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk 7 ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler işin görünen kısmıdır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardında zorlu çalışmalar, büyük emekler yatmaktadır. Konya ile beraber ülkemizin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Devlet olarak yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin, girişimcilerimizin, gençlerin önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar, onlar da Türkiye'nin dört bir tarafındaki eserleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında canla başla çalışıyorlar."

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, Model Fabrika'nın ve kampüsteki merkezlerin açılışını gerçekleştirdi.

Varank, daha sonra kampüsteki fabrikayı gezdi, KTO Başkanı Selçuk Öztürk'ten bilgi aldı.

#Meslek Edindirme Merkezi# model fabrika# Mustafa Varank# Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı
İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?
Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Merinos ruhu yaşatılacak
Merinos ruhu yaşatılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye?nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası?nın ruhunun yaşatılması amacıyla ?Merinos Lokali?nin temelini törenle attı.