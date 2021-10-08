Silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Manisa'nın Gördes ilçesinde mısır tarlasında silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 20:00
Kaza, Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.D.'ye ait mısır tarlasında çalışan H.İ.Y., traktörle mısır silajı yaptığı sırada aynı tarlada çalışan S.D.'nin 3 yaşındaki çocuğu E.D. silaj makinesine kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 3 yaşındaki E.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesi yapılması sonrası makineyi kullanan H.İ.Y. gözaltına alındı.
3 yaşındaki E.D.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.