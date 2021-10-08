Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime ara veren okul yok
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
VGM'den 'burs' açıklaması: 55 öğrenciye işlem başlatıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 20:04
Yazdır
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

#koronavirüs# vaka# fahrettin koca

Bu Habere Tepkiniz

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı
İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?
Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar
Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?
Sözleşmeli bilişim personelinden gerekli koşulları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ancak bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması sebebiyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Merinos ruhu yaşatılacak
Merinos ruhu yaşatılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye?nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası?nın ruhunun yaşatılması amacıyla ?Merinos Lokali?nin temelini törenle attı.