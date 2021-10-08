Ali Babacan: Muhalefetteki 6 siyasi parti çalışıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Osmangazi İlçe Kongresine katılmak için Bursa'ya geldi. Programına Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek başlayan Babacan, esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Nilüfer'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılan Babacan, iş insanı Mehmet Göçmen'in annesi Yıldız Göçmen'in cenaze törenine de katıldı. Daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelen Babacan, partisinin 1. Olağan Osmangazi İlçe Kongresine katıldı.

"MUHALEFETTEKİ 6 SİYASİ PARTİ ÇALIŞIYORUZ"

Bir yıl içinde 60 kadar şehir gezdiğini söyleyen Babacan, "Genç nüfus için tutulan bir istatistik vardır. Bu istatistik, 'ne eğitimde ne de işte' olanlarla ilgilidir. Yani, eğitim hayatından ayrılmış, ancak iş hayatına da girmemiş gençlerin sayısıdır bu. Bu yılın ikinci çeyreğine göre ne eğitimde ne çalışma hayatında olan kaç genç var, biliyor musunuz? 2 milyon 805 bin. İki milyon sekiz yüz beş bin. Bu TÜİK'in rakamı" diye konuştu.

Türkiye'nin şu aşamada bir yönetim sistemi değişikliğine ve topyekün bir yönetim zihniyeti değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunan Babacan "Muhalefetteki 6 siyasi parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışıyoruz. İktidar olduğumuzda anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yaparak bu sisteme geçeceğiz" dedi.