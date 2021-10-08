Pistte kaplumbağa gören duyarlı pilot teknisyeni uyardı

Olay, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda meydana geldi.

Ankara'dan Erzincan'a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Pilot kalkışa geçmeden önce uçakta bulunan teknisyenden, pistte bulunan kaplumbağayı alıp güvenli bölgeye götürmesini rica etti. Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu. Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti.

Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.