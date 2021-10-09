Milli Emlak Denetmenlerine bölge düzeyinde yetki verildi
Yayımlanan Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğiyle, denetmenlere bölge düzeyinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ekim 2021 00:05
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hükme göre, İl Müdürü veya Milli Emlak Dairesi Başkanının inceleme, denetim ve soruşturma taleplerine ilişkin olarak Grup Başkanı, Denetmen ve Denetmen Yardımcısını bölge düzeyinde görevlendirebilecek.
Grup Başkanlıkları, bölge düzeyinde denetim yapmak üzere büyük il merkezlerinde kurulan Denetim Grup Başkanlıklarından oluşacak.