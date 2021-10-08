Bakan Gül: Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yola devam edeceğiz

Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Daha fazla satılıyor
Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Daha fazla satılıyor
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
CHP, KHK'lıların raporunu yazmaya başladı
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
Veli, maske takmadı diye çocuğunun kafasına vuran öğretmeni şikayet etti
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı kararı
Öğretmen atama başvurularında son gün
Öğretmen atama başvurularında son gün
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
Akşam namazına gelmeyen imam lojmanda ölü bulundu
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
İki bakanlığa toplam 135 personel alınacak
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
359 hakim savcının kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Yediemin otoparkları milyonların mezarlığı oldu
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Akıncı'nın gözünden TB2: 'İstanbul kanatlarımın altında'
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Ankara, aşı oranıyla mavi kategoriye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
Bakan Koca: TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
İsmail Kahraman'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gül: Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yola devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Projesi olmayan, gelecek tasavvuru olmayan, bu ülkede bir çivi bile çakmamışlarla değil, her alanda ülkemizi büyütmüş, geliştirmiş, kalkındırmış olan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yola devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 20:37
Yazdır
Bakan Gül: Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yola devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizler çocuklarımızı, evlatlarımızı, Fırat'ın kuzularını, çakallara yem etmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı terör örgütlerine asla ama asla yem etmeyeceğiz. Bizim Mardinli evlatlarımız, Aziz Sancar'lar çıkarmaya devam edecek." dedi.

Bakan Gül, Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Gül, buradaki konuşmasında, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mezopotamya'ya baktıkça insanın ufkunun daha da genişlediğini ifade eden Gül, Mardin'in kültürüyle, tarihiyle, kardeşlik anlayışıyla Türkiye'de bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de AK Parti'nin varlığının ülkenin geleceği adına önemli teminatlardan olduğunu belirten Gül, "Çünkü AK Parti, ülkemizi memleketimiz önceleyen bir siyasi harekettir. AK Parti, bir bölge partisi değildir. AK Parti, Türkiye partisidir, 84 milyonun partisidir. AK Parti milletin adamı Cumhurbaşkanımızla beraber bu tabelayı 84 milyonla beraber asmıştır. Bu tabelayı beraber korumada da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak yollarına devam edeceklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimiz particilik değil, memleket davasıdır. Türkiye'yi daha da ileriye götürme, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Dolayısıyla bu mücadelemizde de yollar, köprüler inşa ettik ama daha önemlisi gönüllere giden köprüleri inşa ettik. Çünkü gönül kazanmak, oy ve seçim kazanmaktan daha da önemlidir. Hem gönülleri kazanacağız hem de seçimlerde milletimizin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'nin red, inkar, asimilasyon politikalarıyla özellikle 1990'lı yıllarda çok zaman kaybettiğini ve acılar çektiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'de makbul olan vatandaş, makbul olmayan vatandaş vardı. İnancını, dinini, yaşam tarzını beğenmediğini 'Sen makul değilsin öteye git", diğerlerine 'Sen makbulsün beriye gel' anlayışı vardı. Ama AK Parti ile beraber yeni Türkiye'de düşüncesi, mezhebi, inancı, kılık kıyafeti yaşam tarzı ne olursa olsun, 'Sen de bu 84 milyondan bir kişisin, bu memleketin tapusunda senin hakkın var' dendi. Sen bu memleketin birinci sınıf vatandaşısın diyerek ötekileştirmeden 84 milyonu kucaklayan anlayışı inşa ettik. Binlerce yıl sahip olduğu kültürünü reddeden, asimilasyon politikalarıyla boğmaya çalışan anlayışa, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti son verdi. Ve böylece eski Türkiye, alışkanlıklarını asla bir daha görmeyeceğimiz şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz."

Huzura kastedenlerin boş durmadıklarını ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-8 Ekim olaylarının 7. yıl dönümündeyiz. Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. O olaylarda da Türkiye'yi terörün karanlığına itmek isteyen odakların direktifleriyle ülkemizde bir kaos oluşturulmaya çalışıldı. İki polisimiz şehit edildi. Yasin Börü ve arkadaşları şehit edildi, 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle 6-8 Ekim vandallığını ve olaylarını çıkartan katliamı da bir kez daha nefretle telin ediyorum. Bir kez daha kınıyorum. Yasin Börü ve arkadaşlarını ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum."

Bu coğrafyanın herkesin ortak tarihi, kaderi ve geleceği olduğunu vurgulayan Gül, bu bilinçle ülkenin ortak huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

- "Evlatlarımızı bilime geleceğe daha güzel hazırlayacağız"

Ülkedeki eksikleri hep beraber gidereceklerini aktaran Gül, şunları söyledi:

KAPAT [X]

"Teröre karşı çocuklarımızı dağda değil okulda görmek istiyoruz diyerek, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine Mardin'den selam gönderiyoruz. Bizler çocuklarımızı, evlatlarımızı, Fırat'ın kuzularını, çakallara yem etmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı terör örgütlerine asla ama asla yem etmeyeceğiz. Bizim Mardinli evlatlarımız, Aziz Sancar'lar çıkarmaya devam edecek. Başka kötü emellere asla fırsat vermeden çocuklarımızı bilime geleceğe daha güzel hazırlayacağız. Bu anlamda mücadelemizi kararlı ve kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Gençlerimiz için çalışacağız."

- "Polemiğine asla alet olmayacağız"

Bakan Gül, muhalefetin kavga içinde olduğunu belirterek, kendilerini de icraatlarına devam ettiğini bildirdi.

Bu anlamda ülkedeki ekmeği, demokrasiyi büyütmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Muhalefetin kavga, kısır çekişme içerisindeki polemiğine asla alet olmayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Biz 2023'te milletimizin vatandaşımızın ekmeğini de artıracağız, özgürlüğünü de büyüteceğiz. Bu yolda ülkemizi daha da geliştirmeye karalıyız. Ülkemizde açık oy, gizli sayımdan başka hiçbir yenilik getirmeyen ve kısır çekişmeyle ülkemizi karanlık vesayet odaklarının eski Türkiye'sine döndürmek isteyen siyaseti istemiyoruz. Bununda temel yolu 2023 seçimidir. Projesi olmayan, gelecek tasavvuru olmayan, bu ülkede bir çivi bile çakmamışlarla değil, her alanda ülkemizi büyütmüş, geliştirmiş, kalkındırmış olan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yola devam edeceğiz. Bu çerçevede de bize düşen milletimize yüzümüzü daha fazla dönmektir. Nereden geldiğimizi unutmadan, kısır çekişmelere girmeden milletimizle daha fazla beraber olarak omuz omuza el ele olacağız. Milletimizin desteğinden başka hiçbir gücümüz yok."

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile diğer ilgililer katıldı.

#Adalet Bakanı# Abdulhamit Gül# Mardin#

Bu Habere Tepkiniz

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalar açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta ekipleri meyve satarak geçimini sağlayan bir gence sokak ortasında darp etti. Darp eden zabıta açığa alındı
Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Mevzuata aykırı istihdam kazanılmış hak sayılır mı?

Danıştay, Tokat İl Özel İdaresine devredilen Akça Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayken görevine son verilmiş olan davacının, yeniden işe başlatılması için yaptığı başvuruyu reddeden idarenin işlemini hukuka uygun buldu.
Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Görevde yükselmede 'hizmet süresine' ilişkin önemli karar

Danıştay, İçişleri Bakanlığınca açılan görevde yükselme sınavında bağlı kuruluş olan Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli evlendi sosyal medyayı ikiye bölündü

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli evlendi sosyal medyayı ikiye bölündü

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanan ve pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. Yasemin Şefkatli'nin güzelliği sosyal medyada dilden dile dolaşırken, gelinlik tercihi ise beğenilmedi.