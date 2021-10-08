Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı
Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Ekim 2021 21:14
Adalet Bakanlığı 1200 kişilik Hakim Savcı alımında sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar 14 Haziran'dan bu yana sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için tıklayın.
İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için tıklayın.
Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için tıklayınız.
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Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
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