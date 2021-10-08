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Bakan Pakdemirli, traktör kullanıp elma hasadı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'da hasadın devam ettiği bir elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, traktör kullanarak elma toplayan tarım işçilerine yardım etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Ekim 2021 21:42
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Bakan Pakdemirli, traktör kullanıp elma hasadı yaptı

Bakan Pakdemirli, çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Karaman'da bir elma bahçesinde incelemelerde bulundu. Elmanın beslenmede önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, İngilizlerin "Günde bir elma evden doktoru uzak tutar" sözünü hatırlattı. Gençlerin meyvelere ilgilisini artırmak gerektiğini dile getiren Pakdemirli, "Paketli ürünlerden daha çok meyve tüketmemiz sağlığımız açısından da son derece önemli diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'de 170 bin hektar alanda yaklaşık 4,5 milyon ton elma üretildiğini belirterek, 2002'den bu yana elma üretim alanlarının yüzde 15, üretimin de yüzde 95 arttığını söyledi. Elma hasadında 2021 yılı tahmininin 4 milyon 264 bin ton olduğunu dile getiren Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah ürünümüz bu sene bol ve bereketli. Karaman ağaç sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada ama hedefi Isparta'yı geçmek. Onlara başarılar diliyoruz. Dünyada dekardan bin 670 kilogram verim alınıyor. Türkiye'de bu bin 750 kilogram civarında. Dekarda verimimiz son 19 yılda yüzde 70'in üzerinde arttı. Dünya elma üretiminde Türkiye 3. sırada. 2002'de 15 bin ton elma ihraç ederken, 2020'de 13 misli artışla 211 bin ton elma ihracatımız var, 111 milyon dolar parasal değerle. 2021'de de 8 ayda 2020'den daha fazla ihracat yaparak 118 milyon dolarlık bir ihracata imza atılmış oldu."

"Çiftçilerimizin endişesi olmasın"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra bir otelde düzenlenen Sektör Buluşması Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, sektör buluşmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Pakdemirli, sektör temsilcileriyle Bakanlık çalışanlarının bir araya geldiğini ve sorunlara direkt çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Pakdemirli, dünyanın son 1,5 yıldır yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, "Henüz tabii ki ağzımızdaki maskeleri tamamen söküp atamadık maalesef. Bu biraz da zaman alacak gibi gözüküyor. Bunun da topluma, dünyaya, küresel boyutta bir yükü var. Ciddi şekilde tüm dünyada pandemiyle beraber fiyatlar arttı. Hem emtia fiyatları arttı, hem çiftçimizin girdi fiyatları arttı, hem de tüketicilerde de bugün bir isyan var. Ayçiçek fiyat yapısı dün itibarıyla bin 400 dolar civarındaydı dünya piyasasında. Aynı gün bir sene evvel bu 800 dolardı. Yüzde 100'lere varan çok ciddi artışlar var. Hububat, buğday 200 dolarlardan geldi 330 dolarlı fiyatlara dayandı. Sürekli olarak da bu fiyatlar oynarlık içerisinde. Diğer tüm ürünlerde çok ciddi bir artış var" dedi.

Bu fiyat artışlarının şu ana kadar çiftçiyi önemli derecede etkilemediğini dile getiren Pakdemirli, buna rağmen çiftçide bir kaygı olduğunu söyledi. Pakdemirli, çiftçinin de gübre, tohum ve ilaç gibi diğer maliyetlerinde de artış yaşandığını ifade ederek, "Bu artışları geçici olarak görmekle beraber çiftçimizin de bu kaygısını gidermek anlamında şunu söylüyorum; özellikle bu sonbahar döneminde çiftçimiz maliyetleri karşılayarak üretimine devam etsin. Hasat döneminde biz son 3 senedir ve genel anlamda da son 20 senedir çiftçimizi hiç üzmediğimiz gibi bu sene de hiç üzmeyeceğiz. Maliyet ne olursa olsun maliyetini karşılayacak şekilde biz alım fiyatlarımızı buna göre ayarlayacağız ya da piyasa fiyatlarını buna göre ayarlayacağız. O yüzden çiftçimizin üretimle ilgili bir endişesi olmasın" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra dünyaca ünlü Divle obruk peynirinin yapıldığı Ayrancı ilçesine bağlı Üçharman köyüne gitti. Peynirin tadına bakan Pakdemirli, peynirin bekletildiği 36 metre derinliğindeki mağaraya inerek incelemelerde bulundu.

Karaman'daki gezi ve incelemelerini tamamlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentten ayrıldı.

#bekir pakdemirli# karaman#

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