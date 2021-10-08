Depreme dayanıksız çıkan FETÖ okulu yıkılıyor

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadar ilköğretim ve lise binası olarak hizmet veren okul binası, hain darbe girişiminin ardından devlet tarafından el konulduktan sonra, o tarihten itibaren Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu ismi ile eğitimine devam etti. Ancak Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonucu bina depreme dayanıksız çıktı.



Raporun ardından öğrenciler merkezdeki imam hatip ortaokuluna tahliye edildi. Ancak boş bina kötü alışkınlıkların merkezi haline geldi.



Bina dışındaki ve içerisindeki tüm yapılara zarar verildi tüm camları kırıldı. Okul binası adeta savaş alanına döndü. Ortaya çıkan tablo İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Kapısı açık vaziyette bulunduğu için kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kullanılan binadan mahalle sakinleri de rahatsızlıklarını dile getirdi. Binanın takipçisi olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu en kısa zamanda yıkılacağını belirtti.