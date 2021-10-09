9 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan atama kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem ASLANBAY atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cevdet VURAL atanmıştır.
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal YILDIZ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz METE görevden alınmış
YERİNE
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim TOPÇU atanmıştır.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serkan GÜR atanmıştır.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Karar: 2021/493 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem KESKİN görevden alındı
YERİNE
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin DÜNDAR atanmıştır.
8 Ekim 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI