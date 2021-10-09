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Ruslar gitti PKK tünel kazıyor

Rus askerlerinin, Rakka'da Tarfavi ve Tel El Samen beldelerinden çekilmesi PKK/YPG'yi panikletti. Teröristler tünel kazmaya başladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 09 Ekim 2021 06:40
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Ruslar gitti PKK tünel kazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşmenin ardından Rakka'daki Rus güçlerinin çekilmesi PKK'nın Suriye kolu PKK/SDG'de paniğe yol açtı. Ruslar, Rakka'nın Tarfavi ve Tel El Samen beldelerindeki askeri üslerinden çok sayıda araç ve teçhizatı çekmesinin ardından bölgede hareketli günler yaşanıyor.

PKK/SDG'li terörister milisleri askeri kontrol noktalarını güçlendirmeye çabasına girdi. Teröristlerin, Rakka'nın kuzey kırsalında yeni tüneller kazdığı ve bu noktalara askeri takviyeler getirdiği belirtildi. Tünellerin Rakka şehir merkezinin yaklaşık 21 kilometre kuzeyindeki Tel el-Samen kasabası yakınlarında bulunduğunu ve oraya yüzlerce asker gönderildiği ifade edildi.

Rakka Valiliği onlarca gencin tutuklandığını ve yüzlerce ailenin evini terk ettiğini doğruladı. Teröristlerin tutukluları askeri kamplara götürdüğü belirtildi. Terör örgütü PKK/SDG'nin koalisyon güçleri tarafından sözde komando eğitimi verilen teröristlerini Rakka'nın kuzeyindeki M4 yolu cephe hattına 20 araçla sevk ettiğini açıklandı. Yerel kaynaklar, genel olarak kuzeydoğu Suriye ve özel olarak Ayn İsa bölgesinde, askeri noktalarının yerlerini değiştiren teröristlerin seferber olduğunu duyurdu. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa hattında bulunan üs bölgelerini büyüttüğü ifade edildi.

Hatice Saka

#ruslar# pkk# tünel

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