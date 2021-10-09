6 Kamu Kurumu toplamda 6 bin 398 personel almak için ilana çıktı
MEB, Merkez Bankası, TENMAK, ÇSGB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım Kredi çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
Merkez Bankası 52 mühendis ve teknisyen almak için ilana çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mühendis ve Teknisyen almak için ilana çıktı
İlana başvurular 8 Ekim ila 1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.
Merkez Bankası ilanı detayları için tıklayınız
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
TENMAK ilanı detayları için tıklayınız
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak. Başvurular 13 ila 26 ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilanı için tıklayınız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÇSGB ilanı detayları için tıklayınız
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Tarım Kredi ilanı detayları için tıklayınız3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?