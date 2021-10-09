Sosyal medyada yeni dönem: Fenomenlere yüzde 15 vergi

Gelir vergisi istisnasından yararlanmak için bankada hesap açıp, hasılatın buradan tahsil edilmesi koşulu aranacak. Youtuber, uygulama geliştiricilerin kazanca konu mal ve hizmet teslimleri KDV'den muaf olacak. Bankaya hesap açan gelir vergisine tabi olmayacak. Cumhurbaşkanı stopaj oranını sıfıra indirebilecek.

TEVKİFAT YAPILMAYACAK

Sosyal medyada gelir elde edenlere yönelik bir dizi yeni vergi uygulamasını içeren 64 maddelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getiriliyor. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Youtuber'ların kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ ÖNLENİYOR

Komisyonda milletvekillerinin düzenlemeye yönelik soruları yanıtlayan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, "Bu oran tespit edilirken bu tarz faaliyette bulunanların karlılık oranlarını tespit ettik ve bu oranlara göre vergi yükü nedir onu tespit ettik. Baktığımızda vergi yükü ortalama 15, 16 ve 17 civarındaydı, buna göre 15 belirlendi. Çok yüksek belirlendiği zaman bu insanlar yurtdışında da bu faaliyette bulunabilirler. Yurtdışında şirket kurup düşük vergi oranlı ülkelerde faaliyet yapabilirler" diye konuştu.

Hazal Ateş