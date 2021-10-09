Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Kapı deliğine yerleştirip komşusunu gözetledi

İstanbul'da yaşadığı apartman dairesin karşı komşusunun kapı deliğe kamera yerleştirerek kayıt yaptığını fark eden S.B, durumu yargıya taşıdı. Evine gelen kişiler ile kapı açıldığında evinin içerisinin görüntülenerek kayıt altına alındığını belirten S.B. karşı komşusundan "evini gözetlediği" gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kapısına kamera yerleştiren K.A., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla yargılanan K.A., kamerayı güvenlik amacıyla kapısına yerleştirdiğini, amacının komşunun evini gözetlemek olmadığını belirtti. Yapılan yargılama sonrasında K.A. hakkında beraat kararı verildi.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

S.B.'nin avukatı kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hükmü temyiz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi gelen dosya incelenerek karara bağlandı.Yapılan yargılamada, Adli Bilişim Büro Amirliği'nin inceleme raporundaki fotoğraflara göre, sanığın oturduğu apartman dairesinin giriş kapısı gözetleme deliğine dış koridoru ve S.B.'nin giriş kapısını görecek şekilde kamera, ses ve görüntü kaydı yaptığının tespit edildiği belirtildi. Sanık K.A.'nın her ne kadar güvenlik amacıyla kamera taktırdığını savunsa da kameranın, daire içinden yerleştirildiği ve dışarıdan fark edilemediği, S.B'nin evine girip çıkanları görüntüleyebildiği ve karşı daire kapısının açılmasıyla evin içini de görüntülediği kaydedildi.

"KARŞI DAİRENİNİ EVİNE KİMLER GELDİĞİ KAYIT EDİLDİ"

Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeleri, S.B'nin gün içerisinde kiminle, nasıl, ne zaman görüştüğü ve ne yaptığı ile evine kimlerin gelip gittiğinin sürekli gözetim altında olduğunu belirterek kameranın özel yaşam alanına girdiğinde şüphe bulunmadığının altını çizdi. Sanık hakkında kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan verilen beraat kararını bozan Yargıtay Ceza Dairesi, K.A.'nın özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dava dosyasını ilgili mahkemeye geri gönderdi.