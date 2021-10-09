En çok erkekler şikayet etti

Vatandaşın, Kamu Denetçiliği'ne ilgisi her geçen gün artıyor. Sorunları çözen Kamu Denetçiliği'ne 2020'de yapılan başvurular bir önceki yıla göre yaklaşık 4.5 kat arttı. 2019'da sorunun çözümü için Kamu Denetçiliği'ne başvuranların sayısı 20 bin 968 iken bu rakam 2020'de rekor düzeyde artarak 90 bini aştı.

Kuruma en çok başvuru yapan yaş grubunu yüzde 35.73'lük oranla 25-34 yaş arası oluşturdu. Yüzde 30.44'ünü 35-44 yaş aralığı, yüzde 14.44'ü 45-54, yüzde 10.49'u 18-24 yaş grubu izledi.

Ombudsmana en çok başvuranların erkekler olması dikkat çekti. 94 bin dosyanın 72 bin 586'sını erkekler oluşturdu. İkinci sırada yer alan kadınların şikayeti ise 16 bin 718'de kaldı

Şikayetlerin yüze 95.48'i e-başvuru üzerinden yapıldı, En çok şikayet edilen kuruluşlar sıralamasına bakıldığında, daha önceki yıllarda yüksek oranlarla ilk sıralarda yer alan Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, üniversiteler ve fakülteler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yüzde 2'lerde kaldı.

En çok şikayet yüzde 19.1 ile İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u yüzde 8.54 ile Ankara, yüzde 5.54 ile İzmir takip etti. Bölgelere bakıldığında yüzde 31.34 ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alırken, onu yüzde 17.24 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 14.6 ile Akdeniz Bölgesi takip etti.

Eda IŞIK