Araç bakımında hesaplar karıştı! Yüzde 50 daha ucuz

Marka, model ve yaşı ne olursa olsun her araç için periyodik bakım gerekiyor. Bakımların göz ardı edilmesi daha büyük masraf ve sorunlara davetiye çıkarıyor. Düzenli bakım yakıt tasarrufu sağlarken, güvenli sürüşe de katkı sunuyor. Ayrıca motorun kullanım ömrü bu yolla artmış oluyor.



Periyodik bakımların süresi araç marka, model ve yakıt türüne göre değişiyor. Genel olarak 10 bin kilometre ile 15 bin kilometre arasında bakım yapılmakta olup bazı araçlarda bu mesafe 20 bin kilometreye kadar çıkıyor. Bu detaylar araçların kitapçıklarında yer alıyor. Kilometrenin dolmasını beklemeden yılda en az bir kez periyodik bakım öneriliyor. Bakım şart ama maliyetler de cep yakıyor.

PARÇA MALİYETİ ETKİLİ

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın ilgili yazısı şöyle; Yıllık ya da periyodik bakımın maliyeti son dönemde gerek parça gerekse işçilik ücretlerindeki artışa bağlı olarak yükseldi. 2019'un ortalarında 4 litresi 80 lira olan bir motor yağının şu anda 1 litresi bu fiyatlardan satılıyor. Yine yağ filtrelerinin fiyatı son 2 yılda ikiye katlanmış durumda ve 40-50 liradan başlıyor. Hava, polen ve yakıt filtresi, balata...

4Araç bakımında hesaplar karıştı Yüzde 50 daha ucuz

Aklınıza gelebilecek tüm parçalarda durum benzer. Dolayısıyla 24 milyon araç sahibi bugünlerde daha ince hesap yapmaya başladı. Burada da 'sanayi (usta)' diye tabir edilen özel servisler öne çıkıyor. Ancak yetkili servislerin de kendine göre birçok avantajı var. Fiyat ve fayda olarak karşılaştırmasını yaptık. Kararı siz verin.

BU DETAY AKLINIZDA OLSUN

İlle de özel servise gitmek istiyorsanız ve garantinin bozulacağı endişesi varsa bunu dert etmeyin. 2017 yılında yürürlüğe giren 'Blok Muafiyeti Kanunu' ile araç sahipleri araçlarını özel servislerde de garantisi bozulmadan tamir ettirebiliyor. Yani bakım yapılacak aracın, markaya ait bir yetkili serviste bakımının yaptırılması zorunlu değil. Kullanıcı, aracının bakımlarını 'TSE TS 12047 HYB belgesine' sahip özel servislerde yaptırabilir. Ancak bakıma ilişkin mutlaka fatura alın.



FİYAT MI, GÜVEN Mİ?

Fiyat açısından özel servis ya da sanayi (usta) daha avantajlı. Bu tespiti rakamlarla kesin bir şekilde ortaya koyduk. Diğer yandan yetkili servisin kurumsallığı, yaygın bayi ağı, işlem yaptığı araçla ilgili personelin donanımı ve sürekli eğitimi, işlem sonucunda verdiği garanti ve 'orijinal parça' kullanımı da dikkatlerden kaçmamalı.

Avantaj kıyaslaması yaparken bu detayları göz önünde bulundurmak şart. Araç garantisinin devamı için de yetkili servis şartı koşuluyor. Servet ödenen araçta garanti süresinde örneğin; 10-15 bin liralık bir elektronik parçayı para ödemeden değiştirebiliyorsunuz.

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3 YAŞIN ÜZERİNDEYSE...

Yetkili servisler özellikle 3 yaş üstü araç bakımlarını çok cazip fiyatlarla yapabiliyor. Burada yapılan indirimler özel servisleri de aratmıyor. Garanti bitse dahi sürekli yetkili servis bakımı yapılan araçlar iyi niyet garantisi kapsamında değerlendiriliyor ve pahalı bir parçanın değişimi durumunda oldukça ekonomik bir fatura çıkarılıyor. Yetkili servisler dönemsel kampanyalarla yüzde 10-20 indirimler sunarken, mobil uygulama üzerinden alınan randevularda da fiyat kırabiliyor. Servise gitmeden önce mutlaka randevu alın ve farklı lokasyonlardaki yetkili servislerden fiyat öğrenin.



RAKAMLAR 'USTA' DİYOR, FARK EN AZ YÜZDE 50!

Yetkili servisin parça için kestiği faturada Katma Değer Vergisi (KDV) olmadan 1.050 lira, KDV dahil edersek 1.239 lira eden parçaları, internet sitelerinden araştırıp KDV dahil 561 liraya alabiliyorsunuz. Yani parça fiyatı açısından kıyaslarsak 678 lira fark çıkıyor.

İşçilikte de durum aynı. 30 bin kilometre bakımı için sipariş verip kapınıza kadar gelen bu parçayla özel servise ya da bildiğiniz ustaya gittiğinizde sizden talep edilebilecek işçilik ücreti de 150-200 lira arasında. Burada da yetkili servise göre 150 liralık avantajınız oluyor. Böylece cepte kalan toplam para 800 lirayı aşıyor. Diğer bir değişle yüzde 50 avantaj sağlayabiliyorsunuz. Parçayı kendiniz almasanız dahi bu fark çok değişmiyor