Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu

İstanbul İl Jandarma ekipleri, makaron kaçakçılığı ile ilgili 18 kişiye yönelik operasyon yaptı. Savcılık talimatı ile söz konusu kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu süreci devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre iş insanı A.D., gözaltındaki bir kısım şüphelinin yakını ile temasa geçti. İddiaya göre, A.D., bu kişileri serbest bıraktırabileceğini söyledi. A.D.'nin temasa geçtiği kişiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, bu kişilere, suçüstü yapacaklarını bu nedenle istenen 40 bin Euro'nun hazırlanmasını istedi.

A.D.'nin temasa geçtiği S.G. ile G.A., görüşmenin yapılacağı Yenibosna'daki restorana geldi. Kısa süre sonra A.D. de görüşme yerine geldi. Bu esnada jandarma ekipleri etrafta tertibat aldı. A.D., ikili ile yaptığı görüşmede, yakınlarının serbest bırakılacağı vaadini yineledi. 40 bin Euro'nun masaya konulması ile birlikte ekipler suçüstü yaptı.

Soruşturma sonrasında A.D. ve polis memurunun tutuklanması sonrası, soruşturma savcısı C.Ç. ilk olarak dosyadan el çektirildi. Örgütlü Suçlar Savcısı C.Ç., aynı gün HSK kararnamesi ile Erzurum'a görevlendirildi. Öte yandan makaron Kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alınan 18 kişiden 13'u tutuklandı. Şüpheli 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.