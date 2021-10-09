MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümü paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Barışın Adı Mehmetçik. Barış, güven ve huzur için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Barış Pınarı bölgesindeki çatışmalarda mağdur olan sivillerin yardım çağrılarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgede yaptığı operasyonlar ve yardım görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, bölgedeki sivillerin Mehmetçiğe teşekkür mesajlarına da yer verildi.