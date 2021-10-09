Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Gazoz'u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 12:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Zarife Tahmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.