Antalya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 12:56
Kızılsaray Mahallesi 86 Sokak'taki kafenin çalışanları, sabah işe geldiklerinde üst katta Esat Kütük'ün hareketsiz yattığını görerek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, 54 yaşındaki Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kütük'ün kafenin üst katını evi gibi kullandığı, orada yatıp kalktığı öğrenildi.