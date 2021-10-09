Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki

Suriye'de PKK/PYD'ye yardıma hiç ara vermeyen ABD Başkanı Biden, hesap vermek yerine Türkiye'yi tehdit etti. Suriye hakkındaki 'Ulusal Acil Durum' halini bir yıl uzatan Biden, Kongre'ye gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin (Suriye'deki) eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor. ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Biden'a tepkisi sert oldu. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor.

PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç.

Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.

Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın."