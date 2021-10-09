Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu

Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Mezun ve öğrencilere 'ikinci üniversite' kayıtları uzatıldı
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Bakan Koca: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de yeterli değil
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Bu da 'makaron borsası'...Polis tutuklandı, savcı Erzurum'a tayin oldu
Uzmanlar araştırdı, Marmara'dan çıkan balık tüketilir mi?
Uzmanlar araştırdı, Marmara'dan çıkan balık tüketilir mi?
Çalışmalar başladı...3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor
Çalışmalar başladı...3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor
Sosyal medyada yeni dönem: Fenomenlere yüzde 15 vergi
Sosyal medyada yeni dönem: Fenomenlere yüzde 15 vergi
Ev alacaklara yeni düzenleme: Tapu harcı muafiyeti geliyor
Ev alacaklara yeni düzenleme: Tapu harcı muafiyeti geliyor
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Milli Emlak Denetmenlerine bölge düzeyinde yetki verildi
Milli Emlak Denetmenlerine bölge düzeyinde yetki verildi
Instagram yine çöktü! Facebook'tan ilk açıklama
Instagram yine çöktü! Facebook'tan ilk açıklama
Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Daha fazla satılıyor
Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü: Daha fazla satılıyor
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Sınıf öğretmenlerinin yüzde 89'u iki doz aşılı
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Vaka sayıları 3 gündür 30 binin üzerinde
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Türkiye'nin ilk drone hava koridoru belli oldu
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Enerji Bakanı'ndan doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
12 bin öğrencinin yemeği meslek lisesinde pişiyor
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Bir anda yola çıkan doktora kamyon çarptı... İşte o feci an
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan öğrencilere: İş arıyorum
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Bakan Gül: 84 milyon vatandaşımızın 'lekelenmeme' hakkı vardır
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
İletişim Başkanlığından Reuters'ın haberine yalanlama
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
2021 Nobel Barış Ödülü 'gazetecilere' verildi
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
İntihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Okullar açıldı talep arttı! Maske fiyatlarına zam geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu

CHP'li Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi ve 2018'den itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için başvuruda bulunuldu

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ekim 2021 13:20
Yazdır
Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), sağlık sorunları nedeniyle 21 Şubat 2019'da TBMM'de yemin etmesinin ardından Meclis'e gelemeyen Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi ve 2018'den itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için başvuruda bulundu.

Deniz Baykal, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Antalya milletvekili seçilmişti. Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 21 Şubat 2019'da TBMM'de yemin etmiş ve daha sonra TBMM'ye gelmemişti.

Bunun üzerine HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, Deniz Baykal hakkında hazırladıkları dosyayı dün İzmir PTT Pasaport Şubesi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdi.

'Görevini ifa edemediği açıktır'

TBMM Başkanlığı'na verilen dilekçede, "

Deniz Baykal'ın rahatsızlığı tabi ki her insanın başına gelebilecek insani bir durumdur. Sağlığına kavuşması yönündeki temennilerimizle birlikte kendisine acil şifalar dileriz. Ancak Deniz Baykal'ın, seçim öncesinde var olan ve hala devam etmekte olan sağlık sorunları nedeniyle meclisteki milletvekilliği görevini ifa edemediği açıktır"

ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, Anayasanın Milletvekilliğinin düşmesi başlıklı 84'ncü maddesi ve İç Tüzüğü'nün 138'nci maddesi çerçevesinde, "

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir

" hükmü hatırlatıldı. Dilekçede, Deniz Baykal'ın milletvekili maaşı, sekreter ve danışmanlarının maaşları, telefon giderleri, sağlık giderleri, ofis giderlerinin meclis bütçesinden karşılandığının altı çizildi.

'Milletvekilliğinden çekilmesi etik bir davranış olurdu'

Dilekçenin devamında,

"Deniz Baykal; zaten yıllardır milletvekillerine sağlanan tüm hak ve ayrıcalıklardan yararlanmaktadır. Sağlık giderleri de devlet tarafından karşılanmaktadır. Milletvekilliği görevini yapamayacak kadar sağlık sorunları olan birisinin daha başta aday olmaması ya da aday yapılmaması gerekirdi. Seçildikten sonra da sadece yemin dışında meclise hiç gelmeyen bir milletvekilinin kendiliğinden çekilmesi ya da partisi tarafından bu çekilmenin sağlanması etik bir davranış olurdu. Üç yılı aşkın sürede ne anılan kişiden ne de partisinden böyle bir davranış gelmeyince kamuyu savunmak müvekkil partiye düşmüştür"

ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, Deniz Baykal'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren Baykal'a ödenen milletvekilliği maaşlarıyla birlikte, sekreter ve danışmanlarına ödenen maaş ve ek ödemelerin yasal faizi ile birlikte kamu bütçesine dahil edilmek üzere geri istenmesi talep edildi.

'Kendisine acil şifalar dileriz'

TBMM'ye gönderilen başvurunun ardından Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı.

Çolak şu ifadelere yer verdi:

"Meclise sadece milletvekili sıfatı almak için yemin etmeye gelen ve bunun dışında hiçbir faaliyete katılmayan Deniz Baykal gerek milletvekili maaşlarını, gerekse danışmanlık ve diğer milletvekili ayrıcalıklarını haksız yere almaktadır. Bu, aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeye neden olmaktadır. Deniz Baykal'ın hastalığı elbette insani bir durumdur. Kendisine acil şifalar dileriz.

Aslında bunu Meclis Başkanlığının Anayasa'nın 84'üncü maddesi ve Meclis İç Tüzüğü'nün 138'nci maddesi çerçevesinde 'bir ay içinde beş birleşime katılmayan milletvekilliği düşürülür' şeklinde hükümler uyarınca girişimlerde bulunup, bizim taleplerimizi kendiliğinden karşılayabilirdi. Ama maalesef Deniz Baykal'la AKP iktidarı arasında gayri meşru ilişkiler söz konusudur. Bunun en son gündeme geleni de Antalya Kaş Çukurbağ Yarımadası'nda kendisi ve yakınlarına elde etmiş olduğu arazi vurgunudur. Dolayısıyla AKP'ye gerek ana muhalefet partisi liderliği döneminde gerekse sonraki süreçte ciddi anlamda hukuk dışı katkılarda bulunan Deniz Baykal'ın hiçbir milletvekilliği çalışması görevi yürütmeden milletvekilliği ayrıcalıklarından yararlanmasına AKP iktidarı da seyirci kalmaktadır.

KAPAT [X]

Halkın Kurtuluş Partisi, tüm haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler karşısında olduğu gibi bu olayda da kamunun hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için harekete geçmiştir. Çünkü Millet Meclisi'nin bütçesi halkın vergilerinden oluşmaktadır. Tüm halkın alınteriyle oluşan vergilerden bir kişinin sebepsiz zenginleşmesine neden olunması aynı zamanda da suçtur, hukuk dışı bir davranıştır. Bunun için harekete geçtik."

#baykal# vekilliğinin düşürülmesi# hkp

Bu Habere Tepkiniz

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

O bürokrat maaşını açıkladı... 180 bin değil, sadece 62 bin 500 TL alıyorum

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın huzur haklarıyla birlikte 62 bin 500 lira maaş aldığı ortaya çıktı. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu ileri sürülüyordu.
Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay: 'Türk aile yapısı değerlerine uymamak' disiplin cezasına gerekçe olamaz

Danıştay 12. Dairesi, evli bir bayan memurla ilişki yaşayan ve kendisini şikayet eden iş arkadaşlarını tehdit eden memura verilen disiplin cezasına karşı açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamakla birlikte gerekçeyi kabul etmedi.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Hakim adaylığı sınav sonuçları 4 ay sonra açıklandı

Adalet Bakanlığı adli ve idari hakim adaylığı sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

MEB, 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ancak geciktiği için memurlar.net'te dikkat çekilen personel alım ilanını yayımladı. 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı ve 260'ı fizyoterapist olmak üzere 6 bin 132 personel alınacak.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de güvenlik soruşturmasını esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Ekim'de 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun iptal istemini esastan görüşecek
İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

İşe alımlardaki 'jüri raporları' ile ilgili kritik karar!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'ndan (BEDK), işe alımları ve atamaları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Kurul, bir öğretim üyesinin başvurusunda jüri raporlarının gizli bilgi kapsamında olmadığına karar verdi
MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

MEB'den uzaktan eğitimde ek ders ücretine dair Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 nedeniyle sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde canlı ders ve etkinlikler yoluyla ders görevlerini uzaktan yerine getiren öğretmenlerin ek ders ücretine dair Genelge yayımladı.
İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

İç Denetçi adayı belirleme sınavında son başvuru tarihi sorunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 İç Denetçi Adayı Belirleme sınav duyurusunda son başvuru tarihi 3 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen son başvuru tarihi iki şekilde adayları mağdur etmektedir.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ekim 2021
Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı

Kadını satırla kovaladı, tavla oynayan 4 erkek sadece baktı

Hatay'da, kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan kadın, dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığınıp yardım istedi. Tavla oynayanların müdahale etmemesi üzerine satırlı saldırgan, kadına defalarca vurdu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma uzman yardımcısı alacak. Başvurular 12 ila 7 kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
En ilginç teknolojiler

En ilginç teknolojiler

En ilginç teknoloji galeri haberine ait Güncel fotoğraf galerisini ve teknoloji gündemini fotoğraflarla takip edin.